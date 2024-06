Românii, bătuți de belgieni! Și în teren, și în afara lui In urma meciului tensionat dintre echipele naționale ale Romaniei și Belgiei, care s-a incheiat cu scorul de 0-2, un eveniment grav a avut loc in orașul Rijkevorsel din Belgia. Un grup de suporteri romani a fost victima unui atac violent imediat dupa finalul partidei, conform relatarilor Nieuwsald. Potrivit informațiilor, in centrul orașului, mai mulți romani […] The post Romanii, batuți de belgieni! Și in teren, și in afara lui appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

