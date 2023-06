Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani foarte mulți urși au atacat comunitațile. Oamenii care s-au aflat in astfel de situații au fost zgariați in cele mai “fericite cazuri”, alții raniți grav, unii fiind desfigurați pe viața. Din pacate, s-au inregistrat și cateva zeci de decese pe loc sau dupa un timp, in urma ranilor produse.…

- In ultima zi petrecuta la Ministerul Mediului, Tanczos Barna a decis uciderea a peste 500 de ursi, semnand un ordin care prevede cotele de preventie la urs brun. EWl a susținut ca din 2016 pana in prezent, numarul ursilor a crescut amenintator in Transilvania. Conform ordinului, un numar de 426 de urși…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca vineri va porni programul Casa Verde Fotovoltaice, unul dintre cele mai asteptate programe si care are un buget de peste 1,7 miliarde de lei.Potrivit ministrului, finantarea este in cuantum de 20.000 de lei pentru fiecare solicitant.”Vineri,…

- Dupa ce s-au intalnit luni seara cu liderii din teritoriu, cele mai importante nume din PNL discuta astazi la Parlament. Pe masa dezbaterilor se afla atat programul de guvernare, cat si listele cu numele care ar putea face parte din cabinetul condus de Ciolacu. Surse citate de Realitatea PLUS spun ca…

- UDMR a aflat ca, la rotația premierilor de la sfarsitul lunii, PNL ar vrea sa ia Ministerul Mediului detinut in prezent de Tanczos Barna. Csoma Botond, Liderul deputatilor UDMR, a transmis ca UDMR nu este de acord și chiar va lua in calcul ieșirea de la guvernare.

- Ministerul Mediului a anunțat ca ia in vedere alocarea unei cote de 462 de urși, care urmeaza a fi recoltați anul acesta din zonele in care sunt inregistrate pagube și incidente. Autoritațile spun ca cifra a fost stabilita printr-un studiu care estimeaza ca populația de urs brun a Romaniei este intre…

- Autoritațile canadiene au stabilit identitatea celor patru romani morți care au incercat sa traverseze in mod fraudulos granița dintre Canada și SUA. Aceștia erau din Craiova și erau stabiliți de patru ani in orașul canadian Toronto, in zona Scarborough.

- ”Astazi am semnat primul contract de impadurire finantat din PNRR: la Scornicesti, in judetul Olt, impadurim aproape 83 de hectare de teren agricol. Asta inseamna ca vom elimina peste 10.000 de tone de CO2 din atmosfera in decurs de 20 de ani si in acelasi timp proprietarii vor beneficia anual de o…