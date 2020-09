Stiri pe aceeasi tema

- Și masca, nu doar buletinul sunt obligatorii la aceste alegeri in vreme de pandemie. Niciun alegator nu a putut pași intr-o secție de votare fara sa respecte reguli cu care ne-am familiarizat de 6 luni de zile.

- "Am votat cu acea echipa care are viziunea si proiectele necesare sa mentina Clujul pe primul loc, sa aduca in continuare investitii si locuri de munca bine platite la Cluj. Am votat cu acea echipa capabila sa uneasca, nu sa dezbine, am votat cu acea echipa care mentine Clujul in liga campionilor…

- "Am votat pentru prosperitatea comunitatii noastre, pentru dezvoltare, pentru locuri de munca bine platite, dar in primul rand am votat cu gandul de a nu lasa pe nimeni in urma. Fac apel la toti locuitorii sectorului 4 sa vina azi sa voteze pentru ca este extrem de important sa marcam ce dorim sa…

- “Am votat pentru ca dreptul la vot este un drept esential, venim la vot pentru ca ne pasa, venim la vot pentru ca suntem responsabili. Am votat pentru continuitate si consider ca e normal sa continuam proiectele bune si 99% la suta munca, politica, mai subtire si daca vrem sa facem performanta mai…

- Alegeri 2020, sondaj la iesirea de la urne:- Cum ati votat de data aceasta?- Cu masca, cu manusi si cu dezinfectant.- Dar cu cine ati votat?- Am pus stampila pe prima pagina, nu vedeam prea bine din cauza vizierei.- Ce sperati dupa votul de azi?- Sper sa nu ma infectez.-…

- De parca 2020 nu a fost campion in nenorociri, pe capul romanilor vin curand doua randuri de alegeri. Așa ca, pe langa miros de mere coapte și must proaspat stors, a inceput sa miroase și a asfalt proaspat turnat. Ca așa e de alegeri la noi… Daca nu v-ați decis inca pe cine vreți sa […] Citește Eu cu…

- Comisia Electorala Centrala a elaborat proiectul Instrucțiunii cu privire la masurile de prevenire a infecției COVID-19 in perioada electorala. Potrivit documentului, alegatorii vor trebui sa se prezinte la urne echipati cu manusi, masca si un pix.

