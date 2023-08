Românii au venit buluc în țară, în minivacanţa de Sfânta Maria. Prețurile biletelor a crescut brusc Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de Sfanta Maria a crescut cu 23% fata de 2022, la aproximativ 272 de euro. ”Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat doar intre 10-15 august 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

