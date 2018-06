Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a cheluit mai putin de 1% din bugetul destinat decontarii dezbaterilor succesorale pentru mostenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Doar 140 de romani au obtinut gratuit actele de mostenitor, desi agentia are bani pentru…

- Executivul a aprobat masurile propuse de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) pentru accelerarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF).

- Aproape 59.000 de imobile s-au vandut la nivelul intregii tari, in luna martie, a anuntat joi Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Potrivit economica.net, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel ...

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inceput din 20 Martie sa trimita inștiințari catre primari iar conform procedurii de finanțare, reprezentanții primariilor au la...

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) și-a propus sa inregistreze toate terenurile agricole pentru care se acorda subvenții europene pana-n anul 2020, a declarat directorul Agenției, Radu Codruț Ștefanescu, pentru Capital. Astfel, din totalul de 3.181 UAT-uri din Romania,…

- Potrivit directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Vaslui, Daniela Chiper, primarii din județ care sunt interesați sa inceapa sau sa continue lucrarile de cadastru general pot solicita fonduri de la Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), care vizeaza…