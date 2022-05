Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Darius Mabda, marele caștigator al sezonului 12, Romanii au talent. S-a anunțat marele caștigator al emisiunii Romanii au talent sezonul 12. Darius Mabda este cel care vineri seara a caștigat sezonul 12 al emisiunii Romanii au talent dar și premiul cel mare de 120.000 de euro. Totodata, el…

- Cați bani a incasat caștigatorul Romanii au talent, sezonul 12. Cecul imens emis de Pro TV. Super show-ul Romanii au talent s-a terminat, iar caștigatorul a plecat acasa un premiu imens. Caștigatorul Romanii au talent, sezonul 12 este Darius Mabda. El a plecat acasa cu cecul de 120.000 de euro emis…

- Premiul de originalitate la „Romanii au talent” 2022 va fi anunțat in marea finala de vineri, 27 ma i. Premiul pentru Originalitate de la Romanii au talent 2022, in valoare de 10.000 de euro, a fost caștigat de Darius Mabda, in urma voturilor venite din partea telespectatorilor. UPDATE 20.54. Publicul…

- Au mai ramas doar cateva ore pana cand se va afla cine este marele caștigator de la „Romanii au talent”, sezonul 12. Cei 11 concurenți care au ajuns in finala ne-au spus, in exclusivitate, ce ar face cu banii daca ar caștiga marele premiu de la PRO TV.11 concurenți intra in marea finala la votul celor…

- O noua etapa a show ului Romanii au Talent s a incheiat. Au urcat pe scena si ultimii 12 semifinalisti ai acestui sezon. Cu emotii, dar si cu dorinta de a straluci si de a i convinge pe cei de acasa sa ii voteze, acestia au facut spectacol, iar seara s a incheiat cu un tablou complet al finalei ce va…

- Cea de-a doua semifinala LIVE de la Romanii au talent sezonul 12 și-a ales finaliștii. Andra, Mihai Bobonete, Andi Moisescu și Dragoș Bucur au fost doar spectatori, iar publicul de la PRO TV și-a desemnat favoriții. Cine sunt ultimii cinci finaliști de la Romanii au talent. A inceput a doua semifinala…

- Andreea Esca, care e prezentatoarea știrilor Pro TV de peste 20 de ani, urmarește multe dintre emisiunile postului, se uita chiar și la „Romanii au talent”. Ii place show-ul și recent și-a spus parerea despre jurații emisiunii, despre Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur, pe Andra nu a menționat-o.…

- Un francez contorsionist i-a pus la grea incercare pe jurații de la Romanii au Talent, Sezonul 12, ediția de vineri, 4 martie 2022. Strauss Serpent este congolez și traiește in Franța, iar pe tot parcursul numarului sau de contorsionism s-au auzit numai replici precum: „du-te, ba, d-aici, cum face asta…