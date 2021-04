Romanii au talent: Sara Andreea Cernega, din Constanta, patru de DA. La 10 ani i-a impresionat pe jurati

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Galbinu a impresionat jurații ”Romanii au talent” cu celebrul cantec napolitan ”O sole mio”. Tanarul l-a uimit pe Florin Calinescu și le-a facut pe doamnele din echipa, Andra și Alexandra Dinu, sa il aplaude secunde in șir. Florin Calinescu a fost uimit de un tanar artist la Romanii au talent.…

- Elena Gatcin are 38 de ani, este din Constanța și a primit cel de-al zecelea Golden Buzz de la Romanii au talent, in ediția de vineri seara, 5 aprilie. Andra a fost fascinata de artista care a oferit un moment spectaculos pe scena de la Pro TV, interpretand o melodie a Aurei Urziceanu. „Cum sa cante…

- Florin Calinescu a ramas impresionat in ediția de vineri seara de la Romanii au talent de o tanara concurenta din județul Maramureș, care a cantat o melodie in memoria strabunicului ei, mort in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Teodora Luca din Seini i-a emoționat pe cei 4 jurați cu momentul ei artistic.…

- Cine este juratul care are cel mai mare salariu la Romanii au Talent. Secretul a fost dezvaluit. Ce a declarat actorul Florin Calinescu despre onorariul sau și cum l-a descoperit pe Catalin Maruța și l-a adus la PRO TV, acum foarte mulți ani. Florin Calinescu s-a dat de gol Florin Calinescu este una…

- Tanarul Ghintan Ion Mihai, cu numele de scena GIM, i-a cucerit pe jurații concursului „Romanii au talent“, prestația sa ducandu-l in semifinalele acestui show de televiziune. Cele cateva minute in care tanarul a interpretat un cantec compus de el l-au emoționat pe Florin Calinescu, care a apasat „butonul…

- Constanteanul Lucian Colareza s a calificat in etapa urmatoare a emisiunii Romanii au talent cu patru de "DA". Andra i a marturisit ca vrea sa cante cu el la un concert. Lucian Colareza a interpretat melodia "Hoy tengo ganas de ti". Constanteanul a ridicat o pe Andra in picioare si a aflat ca artista…

- Aseara, la emisiunea Romanii au talent, Florin Calinescu a fost impresionat de unul dintre concurenti.Abi Nasr Boutros este originar din Liban, din tata libanez si mama armeanca, si de 12 ani traieste in Constanta, alaturi de sotia sa, pe care a cunoscut o pe Mirc. Mosteneste urechea muzicala de la…

- Filip Cioc, in varsta de 10 ani, locuiește in Galați și a primit primul Golden Buzz de la „Romanii au talent” sezonul 11. Baiețelul cu dificultați vizuale a cantat impecabil in fața juraților și a publicului de acasa, iar Florin Calinescu a fost cel care a apasat fara rețineri Golden Buzz-ul. In ciuda…