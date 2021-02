Stiri pe aceeasi tema

- Diana Rad este o tanara de 17 ani, din Alba Iulia, care are „o voce de inger”, așa cum a apreciat jurata Alexandru Dinu.Adolescenta nu are alta pregatire in muzica decat cea pe care o face singura și de orele pe care le petrece cantand la o biserica neoprotestanta, alaturi de familia ei. Momentul ei…

- Constanteanul Lucian Colareza s a calificat in etapa urmatoare a emisiunii Romanii au talent cu patru de "DA". Andra i a marturisit ca vrea sa cante cu el la un concert. Lucian Colareza a interpretat melodia "Hoy tengo ganas de ti". Constanteanul a ridicat o pe Andra in picioare si a aflat ca artista…

- Lucian Colarez din Constanța are 32 de ani și a venit la Romanii au Talent ca sa iși arate talentul. Este cantareț și marturisește ca traiește din aceasta meserie. Smiley, dezvaluire la Romanii au Talent Lucian Colarez din Constanța a stralucit pe scena Romanii au Talent cantand o piesa plina de pasiune…

- Remi Martin este tanarul de 35 de ani din Berlin, pentru care Pavel Bartoș și Smiley a apasat Golden Buzz, in ediția Romanii au talent de vineri seara, 15 februarie. Numarul de acrobație executat de tanar i-a șocat pe cei prezenți.A patra ediție „Romanii au talent”, sezonul 11 a oferit momente speciale,…

- Sezonul 11 al Romanii au Talent s-a desfașurat in condiții de maxima siguranța. Ediția de vineri seara a fost prima in care Andi Moisescu a lipsit, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus. Locul lui a fost luat de Smiley, care are deja suficienta experiența in postura de jurat la Vocea Romaniei.…

- Andi Moisescu a fost inlocuit de la pupitrul juraților „Romanii au talent” de catre Smiley, moderatorul emisiunii. Schimbarea a fost una temporara, din cauza infectarii cu SARS-COV-2 a lui Andi Moisescu. In urma cu cateva luni, in timpul preselecțiilor „Romanii au talent”, Andi Moisescu a aflat ca fost…

- Ediția de luni seara de la Romanii au Talent n-a fost presarata doar cu talente, cat și cu momente tensionate. In prim plan, doi dintre jurații vechi ai show-ului: Andra și Florin Calinescu. „Marul discordiei” l-a reprezentat un concurent, Alexandru Zeta, care a avut un numar in care a cantat la vioara.…

- Astazi, Smiley și Pavel Bartoș și-au facut incalzirea pentru premiera #unusiunu a sezonului 11 Romanii au talent și au acceptat provocarea lui Catalin Maruța de a prezenta emisiunea de la Pro TV, alaturi de el.Incarcați cu energie, cei doi au venit in studio și au adus voia buna, muzica live și au raspuns…