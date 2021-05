Romanii au talent 2021: In aceasta seara va fi a doua semifinala. Cine sunt constantenii care intra in competitie

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Romaniei la ESC 2021 a surprins audiența la ultima repetiție, cu doar cateva ore inainte de show-ul pentru juriu, cu o ținuta complet schimbata fața de primele apariții pe scena concursului. Dupa ce au scapat de emoțiile testelor Covid, procedura standard impusa de organizatori tuturor…

- Daca pana acum, telespectatorii au fost obișnuiți cu difuzareashow-ului „Romanii au talent”, in serile de luni și vineri, ei bine, odata cuprima semifinala, situația s-a schimbat. „Romanii au talent”, sezonul 11, nu sedifuzeaza in seara de luni, 17 maiA doua semifinala „Romanii au talent” va avea loc…

- Prima semifinala de la „Romanii au talent” 2021 a fost un succes. Au fost aleși primii cinci finaliști, iar jurații s-au bucurat de o ediție in formula completa, in direct, cu public. Cel care a facut replici neașteptate de data aceasta a fost Florin Calinescu. 12 concurenți deciși sa convinga publicul…

- Aseara, la ProTv, a fost prima semifinala Romanii au talent 2021. Primii 12 concurenti respectivi GIM, Ana Maria Margean, Rares Trufea, Daria Batschi Beleca, Narcisa Ungureanu, Dragos Padeanu, Acro Mystic Duo, Andrii si Bogdan Kalashnyk, Duo Turkeev, Rianna Rusu, Sara Smighelschi si Bianca Purice, toti…

- ”Romanii au talent” 2021 a ajuns in semifinale. Cel mai popular concurs de televiziune a ajuns la savuroasa proba a confruntarilor. Jurații au ales doar 14 concurenți din cei aproape 300 care au trecut de preselecții. ”Romanii au talent” 2021 se apropie cu pași repezi de finala. Prima semifinala live…

- „Romanii au talent” continua cu galele live. Sezonul acesta, 24 de concurenți lupta in doua semifinale pentru obținerea marelui premiu. Din fiecare semifinala, doar cinci concurenți merg mai departe, in baza voturilor primite de la public. In plus, jurații competiției, Andi Moisescu, Andra, Alexandra…

- In editia difuzata vineri, 26 februarie, Andra a oferit primul ei golden buzz din sezonul 11 al emisiunii "Romanii au talent". Ana Maria Margean, pustoaica de 11 ani, este ventriloc si i-a incantat pe toti cu talentul sau special, dar si cu vocea sa minunata.

- Ana Maria- Margen are doar 11 ani și a reușit sa cucereasca juriul și publicul cu talentul ei, in ediția de vineri seara, 1 martie, la „Romanii au talent”. Andra a fost cea care a apasat Golden Buzz și a trimis-o direct in semfinala pe micuța ventriloaga.Ana-Maria Margen a venit in fața juraților cu…