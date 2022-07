Românii au tăiat din cheltuielile cu utilităţile şi shopping-ul şi au alocat un buget mai mare divertismentului Romanii au efectuat 86 de milioane de tranzactii cu Revolut, in primele sase luni ale anului 2022, cu 31% mai multe fata de primul semestru din 2021, iar turismul a generat cea mai mare crestere, potrivit datelor aplicatiei financiare. Volumul total al platilor realizate s-a majorat cu 29% in primele sase luni ale anului, fata de perioada similara din 2021. „In ceea ce priveste comportamentul de consum al clientilor romani, turismul a generat cea mai mare crestere, cu +84% pentru bugetele alocate calatoriilor. In acelasi timp, numarul tranzactiilor efectuate in contextul mobilitatii turistice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

