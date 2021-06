Românii au subscris 154,7 milioane lei, în prima săptămână la Fidelis. Apetit scăzut față de emisiunile anterioare Apetitul românilor pentru noile emisiuni Fidelis, de iunie, ale Ministerului Finanțelor este mai redus decât în prima saptamâna de subscriere din martie, cu circa 9%, iar atunci vorbeam de o suma de trei ori mai mica decât în noiembrie 2020. Saptamâna aceasta românii au subscris pe cele trei emisiuni puțin peste 154,7 milioane lei. Motivul poate fi nivelul dobânzilor oferite și așteptarile mai mari ale inflației, având în vedere ca 5.000 de lei investiți în Fidelis îți aduc 147,5 lei pe emisiunea pe un an, în timp… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut, in aceasta saptamana, 895,8 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,46%, in timp valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere de aproape 2,5 ori, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate…

- Ministerul Finantelor lanseaza o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat, iar in perioada 22 iunie - 12 iulie 2021, persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere titluri de stat denominate in lei si in euro, care sunt listate…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis mixt sedinta de tranzactionare de miercuri, la o valoare a tranzactiilor de 78,57 milioane de lei (15,95 milioane de euro), arata Agerpres. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,16%, pana la 11.596,38 de puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a bursei obligatiuni senior non-preferentiale emise de BCR, in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28. Potrivit unui comunicat al BVB, obligatiunile au o maturitate de 7 ani…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a anuntat pe 20 mai ca a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de 1 miliard de lei. Emiterea include emisiuni de obligatiuni non-preferentiale, cu o maturitate la 7 ani. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 31…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat vineri ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB obligatiuni senior non-preferentiale emise de Banca Comerciala Romana (BCR), in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28, arata Agerpres. Potrivit unui…

- ”Primele obligatiuni verzi Raiffeisen Bank, emisiune derulata in premiera pentru sectorul bancar din Romania, au intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26. Raiffeisen Bank a atras in aprilie 2021, la momentul derularii emisiunii de obligatiuni, peste…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, peste 961,68 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,54%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 29,31%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…