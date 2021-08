Românii au speriat Germania. Zeci de persoane au atacat o secție de Poliție, încercând să elibereze un tânăr acuzat de viol Polițiștii dintr-o secție din localitatea Miesbach, sudul Bavariei, au fost atacați de un grup de romani, care a incercat sa elibereze un tanar acuzat de viol. Totul a pornit de la arestarea tanarului, de 22 de ani, de naționalitate romana, luni seara, in orașul german Miesbach. Acesta a fost acuzat ca a agresat sexual un […] The post Romanii au speriat Germania. Zeci de persoane au atacat o secție de Poliție, incercand sa elibereze un tanar acuzat de viol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii dintr-o secție din localitatea Miesbach, sudul Bavariei, au fost asediați de o banda de romani aflați in trecere prin oraș, marți, 10 august, anunța Passauer Neue Presse, citand agenția de știri germana (DPA). Aproximativ 30 de barbați și femei au incercat sa scoata din arest un…

- Politistii din Ilfov au anuntat, luni, retinerea pentru 24 de ore a barbatului filmat in timp ce rupe barierele lasate, la o trecere la nivel cu calea ferata. ”In urma activitatilor desfasurate si a probatoriului administrat, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Polițiști romani și carabinierii din Bergamo au descins, miercuri, la adrese din județele Iași și Suceava pentru a obtine probe si de a indeplini procedura de sechestru asigurator cu privire la mai multe imobile intr-un dosar de trafic de persoane si spalare de bani. Polițiștii de combatere a criminalitații…

- Politistii si procurorii au descins, miercuri dimineata, la locuința unui director de banca, suspectat de delapidare. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de directorul agentiei Raiffeisen Bank, de pe Bulevardul Magheru, care ar fi luat din tezaurul unitații, zeci de mii de euro. Polițiști din…

- Polițiștii bucureșteni au descins, marți, la patru adrese din Capitala, fiind reținuți doi tineri, acuzați ca au furat din casele de valori a unor firme aproape 70.000 de lei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea…

- Politistii au deschis o ancheta, luni, dupa ce o femeie a fost atacata de doi barbați cu caramizi, iar unul dintre ei a tras cu un pistol. ”La data de 14 iunie, in jurul orelor 12.50, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, in satul Cozieni din […] The post…

- Patru romani stabiliți in Florida au fost arestați dupa ce au furat cecuri de donație din cutiile poștale de la peste 600 de biserici din SUA. Prejudiciul se ridica la peste 700.000 de dolari. Patru persoane au fost arestate și alte doua sunt cautate in ceea ce autoritațile numesc „Operațiunea sa nu…