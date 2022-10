Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au inceput sa aleaga din ce in ce mai mult hainele second-hand, astfel ca cererea unor astfel de articole s-a dublat in ultimele cateva luni. Prețurile ridicate și inflația i-a pus pe romani in situația de a gasi alternative mai ieftine acolo unde se poate, astfel ca au descoperit o noua modalitate…

- Bijuteriile din aur si electronicele se mentin in topul celor mai amanetate produse de catre romani, iar in privinta creditelor tip amanet valoarea medie a tichetului de imprumut a fost de 1.000 de lei, in primul semestru al acestui an, arata datele publicate, ieri, de unul dintre cei mai importanti…

- Noul termen de depunere este luni, 26 septembrie. Programul Sprijinirea educației in limba romana este menit sa doteze cu mobilier școlar și echipament IT instituțiile de invațamant din strainatate in vederea desfașurarii de activitați educative in limba romana.Programul Susținerea mediului asociativ…

- Ministerul Sanatații anunța ca vor beneficia de calitatea de asigurat persoanele care doneaza celule stem și nu au venituri sau au venituri mai mici decat salariul minim brut, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”Ministerul Antreprenoriatului si Turismului prelungeste perioada de depunere a proiectelor pentru granturi nerambursabile pentru Pilonul II Start-Up Nation Diaspora 2022”, anunta ministerul. ‚‚Avem peste 600 de firme inscrise in cadrul Start-Up Nation Diaspora, insa bugetul ne permite sa finantam 1.000…

- Romanii care au ieșit din țara pentru a-și petrece concediile peste hotare au simțit din plin scumpirile biletelor de avion. Turiștii au fost nevoiți sa scoata chiar cu 50% mai mulți bani din buzunare, fața de prețul pe care il plateau anul trecut pe aceleași bilete.Indiferent ca au calatorit in…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, considera ca perioada dobanzilor mici a trecut si nu va mai reveni, acestea urmand sa fie relativ normale, precizand ca ROBOR-ul „a sarit calul” si s-a dus cam mult dincolo de ceea ce a intreprins BNR cu rata de politica monetara. Mugur…

- Ratele romanilor s-au dublat in ultimul an. In ultimele șase luni, romanii cu credite platesc la banca și cu 1.000 de lei mai mult. Cei care au credite calculate in funcție de IRCC sunt mai norocoși, ratele lor au crescut cu doar 300 de lei. Scumpirile nu se opresc, insa, aici. ROBOR crește de la o…