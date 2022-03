Românii au „sancționat” agresiunea Moscovei, luând cu asalt benzinăriile rusești Episodul cu benzina scumpa la pompa in Romania a trecut fara sa ne lamurim de unde ni se trage. Fara teme conspiraționiste, explicația tehnica e ca benzinariile MOL, ale statului maghiar, nu au mai avut suficienta marfa in depozitele din Romania și a aparut un deficit de carburant in punctele de vanzare de la noi. ... The post Romanii au „sancționat” agresiunea Moscovei, luand cu asalt benzinariile rusești appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca informațiile privind posibila creștere brusca a prețurilor la carburanți de pana la 11 lei in perioada urmatoare sunt false. De asemenea, acesta a spus ca a discutat și cu marii furnizori de combustibil din Romania și ca exista suficient in stocuri…

- Dupa ce s-a creat panica printre conducatorii auto ca urmare a zvonurilor ca preturile la benzina si motorina vor depasi 10 lei pe litru, in multe orase mari din tara, inclusiv in Galati, la statiile Peco s-au creat cozi interminabile. Romanii, speriati de faptul ca vor fi nevoiti sa-si cumpere combustibil…

- Ministrului Energiei, Virgil Popescu, spune ca romanii nu au motiv sa ia cu asalt benzinariile.”Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanți in benzinarii. Am avut astazi intalniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurari ca exista stocuri suficiente…

- Marea majoritate a romanilor, respective 75,2%, considera ca Rusia este principalul vinovat pentru razboiul din Ucraina, arata un sondaj INSCOP realizat la inceputul lunii martie. Surprinzator, ponderea celor care cred ca Romania merge intr-o direcție buna aproape s-a dublat dupa invadarea Ucrainei.…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma, duminica dimineata, dupa decizia referitoare la eliminarea unor banci rusesti din Sistemul SWIFT, ca ar fi trebuit eliminate toate bancile, iar masurile trebuie implementate urgent de catre toate tarile. ”In sfarsit a fost luata decizia ca o parte dintre bancile…

- Romanii au inceput sa se mobilizeze pe Facebook pentru a boicota firmele rusești dupa ce Rusia a invadat Ucraina joi, 24 februarie 2022. Mai exact, mai multe persoane publice (și nu numai) au publicat inclusiv liste cu aceste firme, cap de lista fiind Lukoil și Gazprom. Iata cateva exemple.

- Ambasadorul roman in SUA Andrei Muraru a afirmat ca Romania are nevoie de o prezenta permanenta a militarilor americani, argumentand ca tara are o ”istorie indelungata si traumatizanta” in ceea ce priveste agresiunea rusa, conform Washington Post. ”Ceea ce avem nevoie este o prezenta permanenta a militarilor…

- Romania a pierdut deja doua miliarde de euro din PNRR. Stiti de ce? Ne lamureste fostul premier Florin Citu, inca sef al “echipei castigatoare”: “Suntem victima propriului succes, ca sa zic asa, pentru ca am crescut mult mai rapid decat era estimat in PNRR”. N-ati inteles? Romania a devenit superperfomanta…