- Noi cutremure au avut loc marți, 14 februarie, in Gorj (4) și in Dolj (1). Unul, de intensitate VI, cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter, s-a resimțit și la Lugoj, la fel ca cel de ieri (care a avut 5,2 grade). Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Oltenia și resimțit, spun zeci de zalauani, și la noi. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, astazi, la ora 15:16 (ora Romaniei), s-a produs in Oltenia, Gorj, un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea…

- Luni dupa-amiaza, la ora 16.58, un cutremur cu magnitudinea 5,2 a avut loc in județul Gorj si a produs panica in randul localnicilor din Alba, Timis si Caras Severin, acolo unde s-a resimțit destul de puternic. La scurt timp au urmat alte doua replici cu magnitudinea de 3 pe scara Richter. Directorul…

- Specialistii Institutului pentru Fizica Pamantului ofera explicatii despre cele doua seisme puternice din Turcia, cu magnitudine de 7.8, respectiv 7.5, aratand ca acestea au fost resimtite in sud-estul Turciei, in Siria, in Liban si Cipru si au fost urmate de 145 de replici. Ei adauga ca falia nord-anatoliana…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc sambata la ora 17.24 in județul Mehedinți.Acesta a avut magnitudinea 2 și s-a produs la adancimea de 7 kilometri.Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor Craiova (118 km), Timișoara (139 km), Sibiu…