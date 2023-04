Românii au plecat „în valuri” la mare. Aglomeraţie în zona litoralului. Rute alternative Dupa mini-vacanta de Paste, iata ca a venit si mini-vacanta de 1 Mai. Cei care isi permit au mai plecat intr-un concediu de cateva zile, la mare. Chiar daca romanii au luat litoralul cu asalt, unii inca de vineri dupa-amiaza, traficul rutier nu era perturbat, sambata dimineata. Politia a transmis ca „nu sunt semnalate drumuri […] The post Romanii au plecat "in valuri" la mare. Aglomeratie in zona litoralului. Rute alternative first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

