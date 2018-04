Romanii au plecat in vacanta de Paste: Coloane de masini pe Valea Prahovei, unde se circula cu 20 km/h

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este aglomerat pe Valea Prahovei, pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe sensul catre munte, unde s-au format coloane de masini si se circula cu 20 de kilometri pe ora, informeaza Politia Romana. Se circula in conditii dificile din cauza numarului de masini si pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeazaca valorile de trafic au inceput sa creasca pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe sensulde urcare catre munte, in zonele Comarnic (km 102-107) si Busteni (km 128-130), unde s-au format coloane de autovehicule in deplasare, cu o viteza de 20 km/h. De asemenea, din…

- Potrivit Politiei, valorile de trafic sunt in usoara crestere pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe sensul de urcare catre munte, in zonele Comarnic si Busteni, insa nu s-au format coloane de masini.De asemenea, se circula in conditii de aglomeratie pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, pe raza localitatii…

- A inceput aglomeratia de sarbatori A început aglomeratia de sarbatori. S-au format deja coloanele de autoturime pe DN 1, pe sensul de urcare spre statiunile de pe Valea Prahovei, în zona localitatilor Comarnic si Busteni. Potrvit corespondentei RRA Simona Uta, în zona montana…

- Monica Macovei crede ca, de duminica, de cand au fost difuzate inregistrarile lui Vlad Cosma privind plantarea de probe intr-un dosar DNA, "asistam la o inscenare" ca sa se ajunga la demisia lui Laura Codruta Kovesi. "De duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Se circula cu viteza redusa, duminica, pe Valea Prahovei, pe sensul spre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca duminica, la orele pranzului, din cauza numarului foarte…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…