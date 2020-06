Stiri pe aceeasi tema

- De pe 15 iunie, statele europene vor fi plasate in trei categorii, cu un sismte de coduri de culori, in funcție de riscul de transmitere a coronavirusului, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Citește și: Mai mult de 6 milioane de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in lume Prin…

- Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana cand vine vorba de sumele alocate anual pentru prestatiile familiale, 104 euro pe cap de locuitor in 2017, in conditiile in care media in UE a fost de 675 de euro si chiar si Bulgaria a alocat 130 de euro, arata datele publicate luni de Eurostat, potrivit…

- BRUXELLES, 15 mai - Sputnik, Daniela Porovaț. Presa din Peninsula anunța ca Italia activeaza coridoarele verzi pentru muncitorii sezonieri din agricultura, potrivit tgverona.it. In articolul citat, se arata ca zeci de mii de muncitori romani au ajuns la munca pe campurile agricole germane…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a inregistrat o scadere semnificativa de 10,4% in luna martie 2020 comparativ cu luna februarie, in timp ce in zona euro s-a inregistrat o contractie record de 11,2%, arata datele publicate, ieri, de Eurostat, informeaza Agentia Reuters, preluata…

- Romanii din diaspora sunt și ei loviți de coronavirus, cateva zeci au murit, iar sute sunt bolnavi.In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 696 de cetațeni…

- Paisprezece tari membre ale Uniunii Europene au avertizat joi impotriva incalcarii statului de drept in blocul comunitar pe motivul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, intr-un moment in care premierul ungar Viktor Orban si-a acordat puteri aproape nelimitate in cadrul starii de urgenta, relateaza…

- "Campioana" la acest capitol este Finlanda, unde ponderea persoanelor cu varsta intre 16 si 74 ani care au declarat ca au cautat informatii online este de 76%.Pe locurile urmatoare se situeaza Olanda (74%), Cipru (69%), Danemarca (67%) si Germania (66%).In ultimii zece ani, ponderea persoanelor care…