Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au facut un top al banilor in Europa. Din pacate, Romania nu se poate lauda deloc in acest sector. Cat de rau am ajuns in dreptul unui anume sector? Iata detaliile aduse in prim-plan dupa studiul facut de GfK Purchasing Power! Topul banilor in Europa: Romania sta foarte prost intr-un domeniu…

- Puterea de cumparare pe cap de locuitor la nivelul anului 2021 este de 7.453 euro in Romania, fața de 15.055 euro la nivel european, potrivit rezultatelor unui studiu GfK Purchasing Power pentru Europa, citat vineri de Agerpres . Practic, romanii au o putere de cumparare la jumatate comparativ cu media…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor în Europa în 2021 este de 15.055 EUR. Cu toate acestea, venitul mediu net disponibil pe locuitor pentru fiecare dintre cele 42 de țari incluse în studiu variaza semnificativ: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au cel mai mare venit mediu…

- Romania are o putere de cumpare medie la nivel national de 7.453 de euro per capita, ceea ce inseamna 49,5- din nivelul mediu european, arata o analiza a companiei de cercetare de piata GfK. Romania este impartita in opt regiuni, inclusiv Bucuresti-Ilfov. Dintre acestea, patru - nord, vest, centru si…

- Absurdul continua in cazul violonistei Alexandra Conunova ramasa fara instrument dupa o situație incalcita. Artista cunoscuta la nivel mondial nu mai are vioara care a consacrat-o din cauza unui procuror. Acesta a semnat un ordin de sechestru in urma cu mai bine de o luna, ordin care e in vigoare și…

- Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi24, ca Romania se afla sub media de vaccinare la nivel mondial. “Nu media europeana, media europeana este mult mai sus. Media mondiala, care include Africa, Asia, toata lumea, este 45%, iar noi suntem mult sub”, a precizat șeful DSU. Arafat a mai spus ca…

- Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi24 ca Romania se afla sub media de vaccinare la nivel mondial. "Nu media europeana, media europeana este mult mai sus. Media mondiala, care include Africa, Asia, toata lumea, este 45%, iar noi suntem mult sub", a precizat șeful DSU. Arafat a mai spus ca peste…

- Doua medalii de bronz și un loc 5: acesta este bilanțul SCM Bacau la ediția din 2021 a competiției internaționale de judo Cupa Temerarul derulata weekendul trecut, la Sibiu. Aliniind la start 720 de sportivi de la 77 de cluburi provenind din Romania, Bosnia, Grecia, Moldova, Ucraina, Bulgaria și Ungaria.…