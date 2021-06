Românii au neglijat cheltuielile pentru educaţie și cultură. Pe ce au dat banii In timpul pandemiei, romanii au cheltuit mai multi bani pentru sanatate, locuinta si mancare, arata un studiu INS, dar au neglijat cheltuielile pentru educatie, cultura sau ingrijire personala. In 2020, romanii au incasat mai multi bani decat au cheltuit, arata studiul INS. Venitul mediu lunar pe cap de familie a fost, asadar, de 5200 de lei, in crestere fata de anul 2019. Asta in timp de cheltuielile totale ale populatiei au fost in 2020, in medie, de 4372 lei lunar, reprezentand peste 80 la suta din veniturile totale, cu aproape 2 procente mai putin decat in 2019. Cei mai multi bani intr-o familie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- „Venitul net lunar a crescut in Romania cu 7,7%, potrivit celor mai noi informatii, deci nu sunt inghetate. Veniturile cresc si vorbim de venitul net lunar – 7,7%.Asta inseamna ca dupa ce scoatem inflatia, veniturile au crescut cu 7,7%, ceea ce inseamna ca veniturile cresc mult mai rapid decat inflatia.…

