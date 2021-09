Românii au luat cu asalt centrele de vaccinare! Număr record de doze administrate în ultimele ore Un numar de 18.414 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 15.646 reprezinta prima doza si 2.768 - doza a doua, potrivit unei informari transmise, joi, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea împotriva COVID-19. Din 27 decembrie 2020, de la începutul campaniei de vaccinare anti-COVID, au fost administrate 10.006.305 de doze pentru 5.426.518 persoane, dintre care 5.298.707 au primit schema completa.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 18.414 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 15.646 reprezinta prima doza si 2.768 – doza a doua, potrivit unei informari transmise, joi, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un numar de 15.682 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 12.496 reprezinta prima doza si 3.186 - doza a doua, potrivit unei informari transmise, marti, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind…

- Un numar de 13.367 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 10.391 reprezinta prima doza si 2.976 – doza a doua, potrivit unei informari transmise, vineri, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un numar de 11.189 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 8.213 reprezinta prima doza si 2.976 – doza a doua, potrivit unei informari transmise, joi, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un numar de 5.544 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 3.261 reprezinta prima doza, iar 2.283 doza a doua, potrivit unei informari transmise, duminica, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- 15.863 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la debutul campaniei de imunizare s-a ajuns la un numar de 4.993.756 de persoane vaccinate, 4.845.700 primind și rapelul. Astfel, conform informațiilor transmise vineri seara de Comitetul national de coordonare…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timiș, s-a administrat un numar de 615 de vaccinuri, dintre care cinci Moderna, opt AstraZeneca, 231 – Johnson&Johnson și 371 – Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de patru vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a,…

- 16.455 doze de vaccin administrate in ultimele 24 de ore Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO arhiva : Razvan Stancu. În ultimele 24 de ore au fost administrate 16.455 doze de vaccin, dintre care 10.983 - Pfizer, 4.459 - Johnson&Johnson, 612 - Moderna si 401 -…