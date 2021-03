Românii au liber la vacanțe în Grecia din 14 mai. Ce condiții impune Guvernul elen Oficialii greci au anunțat ca vor sa deschida sezonul turistic incepand cu 14 mai. Autoritatile elene pun, insa, conditii. Vor permite accesul turistilor vaccinati anti-COVID, a celor care au anticorpi sau a celor care prezinta un test RT-PCR cu rezultat negativ la noul coronavirus. Agențiile de turism din Romania cer guvernanților sa urmeze exemplul. Haris […] The post Romanii au liber la vacanțe in Grecia din 14 mai. Ce condiții impune Guvernul elen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

