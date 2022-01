Stiri pe aceeasi tema

- „Explozia prețurilor la energie este explicata de politicieni și analisti in tot felul de moduri, aproape toți legand-o de creșterea prețurilor la nivel european.Facturi de mii de lei se suprapun peste dispariția iminenta a zeci de mii de locuri de munca in anul 2022. Inceputul l-au facut ALRO și AZOMURES,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 345 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 272 locuri de munca pentru: lucrator in amenajarea expozițiilor și a magazinelor, tamplar (fabricare și asamblare mobilier de expoziție și de magazin), magaziner…

- Maramureșenii sunt sfatuiți de catre medicii veterinari sa stea cu ochii pe pasarile din curte și sa anunțe autoritaților orice caz de imbolnavire. Avand in vedere contextul epidemiologic agravat sub raportul influenței aviare inalt patogene in Europa respectiv declararea unor focare de Gripa Aviara…

