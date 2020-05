Stiri pe aceeasi tema

- Piata auto din Romania a fost lovita puternic de crizaprovocata de coronavirus. Potrivit, ultimelor date oferite de Asociația Producatorilorsi Importatorilor de Autoturisme, s-a inregistrat o scadere de 23,8% in primeletrei luni ale acestui an, fata de acelasi interval din 2019.Cifrele oferite de APIA…

- Numarul de inmatriculari de autoturisme noi a scazut in Romania in martie cu peste 32% fata de aceeasi perioada din 2019, pana la 6.654 de unitati, in timp ce, in primele trei luni ale anului in curs, deprecierea a fost de aproape 22%, releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Peste 48.000 de autoturisme au fost produse in Romania in luna februarie a acestui an, in crestere cu 7,71%, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, releva statistica publicata de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), informeaza AGERPRES . Conform datelor centralizate, din totalul…

- Producția auto din Romania a crescut cu aproape 8%, in februarie. Ford a fabricat la Craiova mai multe mașini Puma și EcoSport decat modele Duster, produse de Dacia Peste 48.000 de autoturisme au fost produse in Romania in luna februarie a acestui an, in crestere cu 7,71%, comparativ cu aceeasi perioada…

- Over 93.300 new and used cars were registered in the first two months of this year in Romania, a drop of 5.66 pct over the same period of 2019, the statistics of the Directorate for Drivers Licenses and Car Registrations (DRPCIV) show, consulted by AGERPRES. According to the quoted source, of the…

- Peste 93.300 de autoturisme noi si second hand au fost inmatriculate in primele doua luni din acest an in Romania, in scadere cu 5,66% fata de aceeasi perioada din 2019, arata statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES. Potrivit sursei…

- Numarul autoturismelor inmatriculate in Romania, in ianuarie, s-a ridicat la 47.244 de exemplare, in scadere cu 5,66% fata de aceeasi luna din 2018, din acest total 12.489 fiind unitati noi, mai putine cu 10,49% raportat la perioada de referinta, se arata in statistica Directiei Regim Permise de Conducere…

