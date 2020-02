Românii au început să conștientizeze riscurile abuzului de antibiotice Un studiu efectuat de studenții la Farmacie releva ca majoritatea populației cunoaște regulile de administrare și respecta indicațiile medicilor in acest sens. In cursul lunii noiembrie a anului trecut, Federatia Asociatiilor Studentilor Farmacisti din Romania (FASFR) lansa campania Antibioticum, avand ca principal scop conștientizarea populației cu privire la riscurile rezistenței la antibiotice și la […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la finalul discuțiilor cu președintele Iohannis, ca au convenit organizarea alegerilor anticipate, susținand ca reprezinta cea mai buna soluție pentru Romania. „O spun clar ca eu și președintele Klaus Iohannis am decis ca cel mai bine pentru Romania este sa…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan susține ca romanii ar putea sa se pensioneze la 70 de ani, afirmand ca ”este posibil sa luam aceasta masura”. „In momentul de fața nu cred ca Romania este pregatita pentru pensionarea obligatorie la 70 de ani. Insa, cred ca se impune o discuție in spațiul public ca daca…

- Ministrul Finantelor a vorbit, marti seara, la Realitatea Plus, despre faptul ca Legea pensiilor va fi pusa in aplicare exact asa cum este, in 2020, banii fiind prevazuti in buget.Citu a precizat, insa, ca va continua discutia despre pensiile speciale si spera in rezolvarea acestei probleme…

- Fostul ambasador al SUA in Romania, Alfred H. Moses, dezvaluie in cartea sa de memorii, o conversație bizara pe care ar fi avut-o cu președintele de atunci al Romaniei, Emil Constantinescu, in pregatirea vizitei lui Bill Clinton la București. Constantinescu ar fi folosit cuvantul "negrotei" in timpul…

- Romanii se afla printre europenii care merg cel mai rar la doctor, iar la dentist ajung, in medie, o data la doi ani, arata datele publicate joi de Eurostat și citate de Hotnews. Olandezii sunt pe primul loc in Uniunea Europeana candvine vorba de vizitele la dentist, cu o medie de 2,8 consultatii pe…

- Inspirati de obiceiurile turcesti, inca din epoca fanariota, romanii sunt mari iubitori si consumatori de cafea. Piata romaneasca de cafea este dominata de 4 mari jucatori, care detin 80% din consum. Ca particularitati de consum, jumatate dintre romani prefera cafeaua cu zahar, iar o treime dintre ei…

- In ciuda avertizarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in Romania se consuma in continuare antibiotice in mod nejustificat, mare parte dintre ele pentru tratarea racelii si durerilor in gat.

- Sporul natural al populatiei Romaniei a ramas negativ in septembrie, cu un minus de 1.339 de persoane, fata de datele din aceeasi luna din 2018, cand se inregistrase un declin de 2.471 de persoane, potrivit informatiilor publicate ieri de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…