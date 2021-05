Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat vineri seara masuri de relaxare care vor fi valabile pana la 1 iunie, de la acea data urmand sa fie anunțate noi ridicari de restricții. Astfel, intre altele, activitatea restaurantelor va fi permisa pana la miezul nopții, se elimina obligativitatea mastii in spatii deschise…

- Spaniolii inveseliți au dansat pe strazi, au scandat „libertate” și au petrecut peste noapte pe plaje, dupa ce masura de stingere a fost ridicata in cea mai mare parte a țarii. In scene asemanatoare cu petrecerile de Revelion, sute de tineri s-au adunat, spre exemplu, in piața Puerta del Sol…

- Spania se pregatește de cea mai mare relaxare a restricțiilor de la inceputul pandemiei! La miezul nopții se ridica starea de urgența, se redeschid teritoriile și se vor relua toate activitațile, inclusiv cele care se desfașoara pe timp de noapte. Un reportaj de Oana Dobrescu.

- Centrul de imunizare de la Spitalul Judetean Timisoara functioneaza non-stop si are 8 fluxuri de vaccinare. In prima noapte, au fost vaccinati 14 oameni, primul fiind Marian Seitan. Personalul medical administreaza aici doar serul Pfizer.

- Prima seara sub noile restricții a fost una greu de acceptat de catre majoritatea romanilor, astfel ca sute de oameni s-au strans pe strazile mai multor orașe din țara pentru a protesta. Printre localitațile in care cetațenii au trait o noapte zbuciumata se numara București, Constanța, Braila, Galați…

- Doi tineri de 23 și 21 de ani au fost salvați de jandarmii bucureșteni, la miezul nopții, cand au fost gasiți inerți pe o banca din Capitala, relateaza pagina oficiala de Facebook a Jandarmeriei Romane.„Doi tineri, in miez de noapte, intinși pe o banca de pe un bulevard din Capitala. Erau imbracați…

- Raluca Turcan a facut anunțul pe care toți romanii trebuie sa il știe. Ce se intampla cu pensiile in anul 2021. Aceasta este schimbarea pe care milioane de oameni o așteptau. Ce bani vor primi romanii care vor sa lucreze pana la 70 de ani. Ce se intampla cu pensiile romanilor Raluca Turcan a vorbit…

- Guvernul ceh a reusit sa ajunga duminica, 14 februarie, la un acord de ultima instanța cu guvernatorii regionali pentru a introduce o noua stare de urgenta de 14 zile si pentru a evita astfel o suspendare haotica a masurilor de restrictie pentru combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza agenția…