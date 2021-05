Stiri pe aceeasi tema

- O cisterna incarcata cu motorina si benzina a fost implicata, vineri dimineata, intr-un accident pe DN 1A, la ieșire din localitatea Cheia spre Sacele, județul Brașov. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incarcatura nu este afectata si nu exista risc de explozie.Potrivit…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri la pranz, atat pe DN 1, pe sensul de mers catre Brasov, cat si pe DN 1A, pe ambele sensuri de mers, fiind raportate coloane de autoturisme in mai multe zone. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Traficul a fost deviat marți dupa-amiaza de pe DN1 și DN73A din cauza aglomerației, anunța Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul IGPR, incepand cu ora 15.00, din cauza aglomeratiei, a fost luata masura devierii (nivel de recomandare) circulatiei de pe DN1, dinspre Brasov catre…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri, pe DN 1, in mai multe puncte ale sensului de mers catre Brasov, in unele zone fiind aglomeratie, iar in altele formandu-se coloane de masini, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, pe DN 1 - Centura de…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri, pe DN 1, in mai multe puncte ale sensului de mers catre Brasov, in unele zone fiind aglomeratie, iar in altele formandu-se coloane de masini. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, pe DN 1 - Centura de Vest a Ploiestiului, este coloana…

- Coloane de mașini s-au format duminica pe doua porțiuni ale A2, pe sensul de mers catre București. Traficul este aglomerat in zonele de pe autostrada in care se fac lucrari. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane la ora 17:00, pe autostrada A2 Bucuresti…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, pe sensul de mers spre statiunile montane de pe Valea Prahovei, in mai multe puncte formandu-se coloane de masini. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, la Comarnic, pe sensul de mers Bucuresti-Brasov, se…

- *INFORMARE* La aceasta ora, pe DN1 se inregistreaza urmatoarele valori de trafic:Centura de Vest a mun. Ploiesti valori de trafic intense pe sensul de mers București catre Brașov, fara coloana la sensurile giratorii; Comarnic trafic intens pe sensul de mers București catre Brașov, se…