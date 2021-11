Românii au golit rafturile cu făină și ulei, panicați de o posibilă criză alimentră. „Produsele vor expira și vor fi aruncate” Produsele de baza lipsesc sau se gasesc in stocuri foarte mici in mai multe magazine din țara. Este vorba despre zahar, faina sau ulei. O astfel de situație a fost semnalata in Iași. Oamenii au ieșit sa faca provizii și au aglomerat supermarketurile, iar marii retaileri restricționeaza cantitațile ce pot fi achiziționate, potrivit bzi.ro. In doua supermarketuri clienții au fost anunțați ca pot cumpara de la 6 pana la 20 de kilograme din aceasta gama de produse, iar in altele stocurile sunt limitate. „Vanzarea acestui produs este limitata la maximum 2 baxuri, pe client!… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

