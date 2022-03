Românii au fost afectați psihic din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina Situatia din Ucraina a afectat psihic 90% dintre romani si a schimbat rutina a 70%, conform unui studiu desfasurat online in cadrul campaniei „Luna Asigurarilor de Sanatate”, la care au participat 2.105 respondenti. Astfel, doar 13% dintre participantii la sondaj au declarat ca situatia din Ucraina nu le-a afectat deloc starea psihica. In schimb, 34% estimeaza ca au fost afectati negativ „intr-o oarecare masura”, 27% – intr-o mica masura, iar 19% – intr-o mare masura de conflictul din tara vecina. De asemenea, 36% dintre respondenti estimeaza ca rutina lor zilnica sau obiceiurile lor sanatoase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

