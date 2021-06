Stiri pe aceeasi tema

- Falsurile de bancnote romanești expertizate la Banca Naționala a Romaniei (BNR) au totalizat 3.959 bucați, anul trecut, in creștere cu 12,9% fața de 2019, reiese din raportul anual al BNR, potrivit Agerpres. Cea mai falsificata bancnota a fost cea de 100 de lei. “Bancnota cu cel mai mare numar de falsuri…

- Mai multe percheziții au fost facute, in cursul zilei joi, 17 iunie, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial (DIICOT)

- Ana Maria Margean, fetitia ventriloc care a impresionat-o din prima pe Andra, a castigat premiul cel mare de 120.000 de euro, GIM s-a clasat pe locul al doilea, iar trupa de dans Art of Robots a completat podiumul si a castigat si premiul de originalitate in valoare de 10.000 de euro.

- Cu 1.079.726 de persoane inregistrate oficial, romanii au devenit cea mai numeroasa comunitate non-spaniola cu rezidenta in Regatul Spaniei. Datele au fost facute publice saptamana trecuta de Ministerul Incluziunii, Securitații Sociale și Migrației. Potrivit unor surse diplomatice consultate…

- Peste 700.000 de aplicari au fost inregistrate in luna martie pe platforma BestJobs, iar cele mai cautate locuri de munca sunt cele din domeniile financiar, inginerie, transporturi și IT. Potrivit unui comunicat al BestJobs, de la inceputul anului și pana in prezent au fost inregistrate aproape…