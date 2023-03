Stiri pe aceeasi tema

- Ce trebuie sa faca un consumator care considera ca a primit o factura prea mare la gaze sau energie? Clienții care au neclaritați in ceea ce privește factura la gaze sau la electricitate trebuie sa contacteze in prima faza furnizorul și sa-și expuna nemulțumirile. Apoi, furnizorul are obligația sa transmita…

- Mii de romani care dețin un card de energie risca sa fie exclusi din lista beneficiarilor, dupa au incercat sa plateasca orice altceva in afara de facturile la energie. Au fost inregistrate peste 11.000 de erori de plați incercate prin intermediul cardurilor de energie. Beneficiarii au vrut sa achite…

- Romanii au inceput deja sa-si plateasca facturilor folosindu-se de banii virati de stat pe cardurile de energie. Asa cum era de asteptat, acest fenoment a creat un haos. De exemplu, la Botosani, pensionarii stau cu orele in picioare pentru a-si plati facturile la curent si gaz. Batranii, obligati, practic,…

- Rovinieta este taxa pe drum pe care șoferii trebuie sa o plateasca pentru a circula pe drumurile din afara orașelor. Exista o categorie de romani care pot conduce autovehiculul și fara achite taxa, conform Codului Rutier.

- Social Romanii vor putea achita facturile de gaz și curent in rate februarie 6, 2023 10:57 Conform anunțului facut de vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, furnizorii de energie electrica vor avea obligația de a accepta plata in rate a facturilor…

- Facturile de curent vor fi modificate conform noului regulament al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei. Furnizorii sunt obligați sa aiba toate datele de identificare pe factura și sa trimita mai multe anexe, unde se va compara consumului actual cu cel din anul precedent.

- Din cauza prețurilor uriașe la intreținere, oamenii nu mai fac fața. Unii dintre ei au din ce in ce mai multe restanțe iar alții au ajuns sa se imprumute la banca pentru a le putea achita. "Blocul 2 are in componenta 320 de apartamente, aproape 1000 de oameni. Noi pana acum am avut restante, dar in…

- Romanii sunt absolut bulversati de facturi. Multi dintre ei s-au trezit ca au doi furnizori la curent in acelasi timp, chiar daca au renuntat la unul si au facut un alt contract. Acest lucru poate fi verificat pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie. Un telespectator de la Antena…