- Romania a inregistrat in martie cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana la lucrarile de constructii, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In martie, lucrarile de constructii au inregistrat o crestere de 0,8%…

- In anul 2017 fata de anul precedent efectivele de ovine si caprine au crescut, iar efectivele de bovine, de porcine si de pasari au scazut, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. • Romania, in anul 2017, a ocupat locul patru la efectivele de ovine si caprine…

- In perioada 12 – 15 iulie, in Baia Mare, se desfasoara turneul de snooker Cupa “Golden Q”, la care vor participa patru nume mari din lumea acestui sport, precum: Ashley Hugill, Lukas Kleckers si inca doua persoane surpriza, care vor fi starurile evenimentului. Evenimentul se afla la cea de-a doua editie…

- Belgia si Irlanda au decis marti sa expulzeze cate un diplomat rus, in cadrul reactiei europene la atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza Reuters. Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea…

- Aflat deja in al doilea an de activitate, proiectul are ca principal obiectiv promovarea si incurajarea informatiilor despre antreprenoriatul social, precum si stimularea initiativelor in acest sens. Parteneriatul cuprinde institutii din 7 tari europene (Marea Britanie, Irlanda, Italia, Spania, Lituania,…

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Romanii au fost cei mai numerosi imigranti in Marea Britanie anul trecut. Potrivit datelor oficiale publicate de Biroul National de Statistica de la Londra, 154 de mii de romani si-au depus actele pentru a se angaja in Marea Britanie in perioada decembrie 2016 – decembrie 2017. Numarul este, insa, in…