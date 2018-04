Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 132 de dosare au fost acceptate in cadrul Programului „Rabla Clasic", iar 13 dosare in Programul „Rabla Plus", aratau datele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) la data de 16 aprilie 2018.

- Un numar de 132 de dosare au fost acceptate in cadrul Programului „Rabla Clasic", iar 13 dosare in Programul „Rabla Plus", aratau datele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) la data de 16 aprilie 2018. Cele doua programe guvernamentale au debutat șa jumatatea lui martie.

- Romanii care vor sa iși schimbe mașina cu una electrica pot primi de la stat o subvenție de pana la 45.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro), prin programul guvernamental Rabla Plus, demarat incepand de luni, 26 martie. Programul Rabla plus pentru perioada 2017-2019 este reglementat prin Ordinul Ministerului…

- Romanii care aleg sa iși cumpere autoturisme electrice noi pot primi, incepand din aceasta saptamana, bani de la stat. Este vorba despre o subventie nerambursabila de pana la 45.000 de lei oferita prin programul “Rabla” care a debutat in 25 martie. Pentru perioada 2017-2019, programul “Rabla Plus” este…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunta ca de luni, 26 martie, in Programul “Rabla Plus”, persoanele fizice se pot inscrie la producatorii validati, iar persoanele juridice pot depune dosare de acceptare. Bugetul este de 50.000.000 lei, dintre care: 15.000.000 lei pentru persoane fizice și 35.000.000…

- Programul "Rabla Clasic" a demarat, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu un buget de 253 de milioane lei, extensia "Rabla Plus", pentru achiziționarea de mașini electrice urmand sa inceapa in cursul saptamanii viitoare. Din bugetul total alocat pentru…

- Editia cu numarul XIV a Programului 'Rabla' a inceput, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei. Din bugetul total alocat pentru cele doua sectiuni ale programului guvernamental, 133 de milioane lei sunt alocate prigramului "Rabla…

- In aproximativ doua saptamani demareaza programele „Rabla Clasic” și „Rabla Plus”, informeaza vicepreședintele Administrației Fondului de Mediu, fostul consilier local Dorin Corcheș (ALDE). Prin Programul „Rabla Clasic”, cetațenii vor putea primi un ecobonus in valoare de 6.500 de lei, daca…