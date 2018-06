Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate. "Am vorbit de acest…

- Persoanele fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei, acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finanțelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anunțat, marți, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, la o conferința de specialitate. ”Am vorbit de acest lucru la inceput acestui…

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Am vorbit de acest lucru la început acestui an când…

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate. "Am vorbit de acest…

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de...

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.)…