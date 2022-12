Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, de luni, incepe a doua etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnic, in cadrul careia se pot selecta vouchere pentru laptopuri si tablete, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca programul „Rabla pentru electrocasnice” va fi regandit, iar cei care au solicitat vouchere si nu le-au folosit vor primi interdictie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunța amanarea lansarii programului ”Fabrici de reciclare” finanțat din PNRR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) organizeaza, incepand de luni, ora 10:00, o noua sesiune a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O noua sesiune a Programului "Rabla pentru electrocasnice" incepe pe 21 noiembrie, anunța Administrația Fondului pentru Mediu. Persoanele fizice vor avea la dispoziție cinci cinci zile pentru a se inscrie, prin crearea contului de utilizator in aplicația informatica, anunța Rador. Fii la…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis miercuri ca, incepand din data de 21 noiembrie, ora 10:00, organizeaza o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Fii la curent…

- Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta, marti, ca ultima sesiune de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus din acest an se va desfasura in perioada 30 septembrie - 25 noiembrie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…