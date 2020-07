Stiri pe aceeasi tema

- Apetitul pentru achizitia de locuinte ramane ridicat, chiar si in criza: unul din trei potentiali clienti cauta vila, confortul si spatiile de locuit mai mari castiga teren in detrimentul locatiei, iar parcurile, gradinile si terasele sunt un must .

- Romanii au preferat modelele Dacia, mașinile pe benzina, dar și cele cu tracțiune integrala, potrivit datelor APIA, in primele șase luni ale anului. In intervalul menționat, piața auto a mașinilor noi a scazut cu 31%, potrivit sursei citate. S-au inregistrat scaderi importante in vanzari, cu excepția…

- Piața auto a mașinilor noi a scazut cu 31% in prima jumatate a anului, arata datele APIA, iar diferitele categorii au inregistrat scaderi importante, cu excepția mașinilor electrice. Persoanle juridice au realizat 60% din achiziții in șase luni, dar in iunie cele fizice au avut pondere de 58%. Aproape…

- Lovitura crunta pentru romanii care și-au programat vacanțe in Bulgaria. Statul vecin ar putea intra de astazi pe lista țarilor pentru care se instituie obligativitatea intrarii in izolare la momentul intoarcerii in Romania. Asta dupa ce numarul imbolnavirilor de COVID-19 a crescut.

- In Romania au fost vandute cele mai stralucitoare stele, printre ele și Steaua Polara, insa, vanzatorii de stele nu sunt altceva decat vanzatori de iluzii. Astronomul Elizabeth Petrescu spune ca doar Uniunea Nationala de Astronomie poate da nume corpurilor ceresti. In cei cativa ani de munca la Observatorul…

- Noul virus a luat Romania prin surprindere. Economia a intampinat un blocaj, iar sectorul sanitar, incolțit intre propriile lipsuri, a fost forțat sa grabeasca o forma de organizare din care sa iasa invingator. Daca a ieșit sau nu, vom vedea la finalul...

- Peste 115.800 persoane inactive, respectiv forta de munca potentiala aditionala, doreau sa lucreze in 2019, in scadere cu 51,3% fata de anul anterior, insa aceste persoane fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul, releva datele Institutului National de Statistica (INS), poreivit…

- Romanii au cumparat joi, de Ziua Internationala a Cartii, peste 120.000 de carti, in crestere cu 60% fata de anul trecut, conform unui comunicat al elefant.ro, remis AGERPRES. Comanda medie a fost de 7 carti la fiecare cos de cumparaturi, iar 61% dintre comenzi s-au efectuat de pe telefonul mobil, plata…