Românii au cumpărat mai multe imobile în noiembrie 2020, comparativ cu aceeași lună a anului trecut Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara anunța ca in luna noiembrie a anului in curs au fost vandute, la nivelul intregii țari, 60.183 de imobile, cu 23.492 mai puține fața de luna octombrie a acestui an.Potrivit unui comunicat al instituției, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in luna noiembrie a acestui an este insa cu 11.823 mai mare fata de perioada similara a anului trecut.Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in noiembrie, in Bucuresti – 12.132, Ilfov – 5.498 si Cluj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna noiembrie 2020 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 60.183 de imobile, cu 23.492 mai putine fata de luna octombrie a anului 2020. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in luna noiembrie a acestui an este…

- Municipiul București a inregistrat cele mai multe cazuri noi de COVID din totalul raportat luni și continua sa conduca in clasamentul imbolnavirilor. Capitala nu are insa și cea mai mare rata de infectare. Aceasta se inregistreaza la Constanța și Ilfov. In București s-au inregistrat 522 de cazuri noi…

- Pana astazi, 10.177 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 22.11.2020 (10:00) – 23.11.2020 (10:00) au fost raportate 130 de decese (74 barbați și 56 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Pana astazi, 6 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 195.971 de pacienți au fost declarați vindecați. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- BILANT coronavirus 31 octombrie. Pana astazi, 31 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 172.513 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 6.867 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 29.10.2020 (10:00) – 30.10.2020 (10:00) au fost raportate 103 decese (64 barbați și 39 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat, vineri, peste 5000 de cazuri noi de COVID-19 in 24 de ore dupa efectuarea a peste 35.300 de teste. Numarul pacientilor infectati cu virusul SARS-COV2 a ajuns la 10.427. Dintre acestea, 782 sunt internate la ATI. De asemenea, 82 de persoane diagnosticate…

- Miercuri, 30 septembrie, Romania a atins cea mai mare cifra a cazurilor noi de infectari cu coronavirus inregistrate in doar o singura zi. In ultimele 24 de ore au fost raportate 2 158 de noi cazuri de imbolnaviri, bilanțul total al celor diagnosticați de la inceputul epidemiei in Romania a ajuns la…