Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se feresc de daunele din piața de mașini second-hand prin verificari online pe site-urile de specialitate, care dețin baze de date cu autovehiculele reparate in service-urile din Romania. In doar doua saptamani de la lansarea unui astfel de...

- In primele trei luni ale anului, vanzarile Dacia au scazut in lume cu 40%. Vanzarile intregului grup Renault au scazut cu 26%, iar cifra de afaceri – cu 18%. Renault nu va mai propune acordarea de dividende. Dacia a simtit din plin efectele crizei COVID-19, care a dus la inchiderea aproape totala a…

- 86% dintre romani vor petrece Paștele alaturi de familia apropiata, partener și copii, alaturi de care locuiesc in mod obișnuit 1 din 10 romani nu vor respecta limitarile impuse de autoritați, și declara ca vor petrece Paștele alaturi de familia extinsa și prieteni 80% dintre romani simt o teama peste…

- Munca a reînceput marți în fabrica producatorului auto Audi (grupul Volkswagen) din Ungaria, care spera sa-și satisfaca cât mai rapid clienții aflați în „așteptarea mașinilor”, scrie AFP.Procedând ca în toate fabricile sale europene, Audi a oprit munca…

- Cei mai multi bani se cheltuiesc pe mancare si impozite Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul IV 2019, in termeni nominali, de 4.999 lei pe gospodarie si 1.939 lei pe persoana, potrivit datelor publicate ieri de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Cheltuielile…

- Spitalele din Romania se confrunta in aceasta perioada cu un deficit major de echipamente pentru a gestiona pandemia de coronavirus SARS-CoV-2. In acest context, producatorii și importatorii auto din Romania au anunțat vineri o serie de inițiative pentru a sprijini cadrele medicale. Astfel, Grupul Renault…

- Romanii au inmatriculat doar 8.800 de mașini noi in luna februarie, in scadere cu 27% comparativ cu luna similara a anului trecut, in timp ce Dacia a inregistrat un declin de 46%, la aproape 2.200 de unitați.

- 17 pasionați de inot au parcurs fiecare cate 2,5 km pe durata evenimentului 2,5kAquaChallenge 2020, un eveniment de inot deschis tuturor amatorilor. Medie pe eveniment de parcurgere a acestei distanțe a fost de circa 54 minute/persoana. Evenimentul s-a desfașurat sambata, 7 martie, in bazinul „Bega”…