Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au luat cu asalt mai toate site-urile pentru a se bucura de oferte de la Black Friday. Potrivit Agerpres, de cand ofertele au fost deschise și pana vineri la ora 17.40, adica dupa mai bine de opt ore, peste 600.000 de tranzactii, in valoare de 330 milioane de lei, au fost realizate de Black…

- eMAG a anunțat bilanțul primelor zece ore de Black Friday, iar cele mai interesante produse s-au terminat in primele doua - trei minute, viteza de vanzare fiind mare. In zece ore au fost plasate comenzi in valoare de peste 521 milioane de lei, cu 30 de milioane de lei mai mult comparativ cu ediția anterioara.

- Numarul total de tranzactii inregistrat, vineri, de "Black Friday", a fost de aproximativ 165.000, pana la ora 8:13, cu o valoare tranzactionata de circa 98 milioane de lei, conform datelor publicate in timp real de catre procesatorul de plati, PayU Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romanii au facut comenzi, in mai putin de o ora, de peste 176 de milioane de lei de Black Friday 2022. De la electronice si electrocasnice, pana la imbracaminte, autoturisme electrice, vacante si chiar locuinte. Toate pot fi cumparate, astazi, mult mai ieftin. Si in pofida scumpirilor uriase din acest…

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia Black Friday 2022 vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor Frames.

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia din acest an a „Black Friday”, vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor.

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia din acest an a "Black Friday", vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor Frames. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ce produse au cumparat romanii cu voucherele de la ”Rabla pentru electrocasnice”. Finanțare de peste 62 de milioane de lei InfoCons a realizat un studiu cu privire la implementarea Programului “Rabla pentru electrocasnice” aferent anului 2021. Asociația a realizat o situație cu cele mai cautate tipuri…