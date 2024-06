Românii au cucerit Piața Römerberg din Frankfurt înainte de meciul crucial cu Slovacia Inaintea meciului decisiv dintre Slovacia și Romania, piața Romerberg din Frankfurt a fost invadata de suporterii romani, care și-au facut simțita prezența prin cantece și scandari de susținere pentru echipa naționala. Atmosfera a fost dominata de entuziasm și patriotism, cu mii de voci care au cantat „Romania, Romania, ole, olee!” Se estimeaza ca peste 30.000 […] The post Romanii au cucerit Piața Romerberg din Frankfurt inainte de meciul crucial cu Slovacia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

