Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa, 34 de ani, și-a deschis sambata, 17 septembrie, un fast-food in sectorul II din București și ofera șaorma gratis pana la ora 18.00, relateaza Antena 3 . Sute de persoane au astaptat la o coada uriasa, iar unii au marturisit ca, pentru a „face loc”, nici macar nu au luat micul dejun! Tinerii…

- Ne apropiem cu pași repezi de sezonul de iarna, iar premizele nu sunt tocmai bune. Daca ne referim la București, conform primarului Nicșor Dan, bucureștenii ar putea sa o duca ceva mai bine in aceasta iarna. Ce-nseamna asta, ramane de vazut. In schimb, exista o varianta, oferita de statul roman, și…

- Grevele declansate de angajatii companiilor aeriene continua sa creeze probleme, inclusiv in Europa. Spania este un ultim exemplu in acest sens, astfel ca romanii care vor sa calatoreasca pe calea aerului inspre si dinspre aceasta tara sunt sfatuiti sa se informeze din timp despre eventuale modificari…

- FCSB s-a calificat in premiera in grupele Conference League, dupa ce a intors scorul din tur, in deplasare cu norvegienii de la Viking. Romanii s-au impus cu 3-1 dupa ce in tur au pierdut la București cu 0-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rețelele de socializare au fost inundate ieri de mesaje ale turiștilor romani care s-au plans ca au fost nevoiți sa aștepte ore in șir la coada in vama Ruse ca sa intre inapoi in țara. Autoritațile romane spun ca nu au putut face nimic, pentru ca intarzierile au fost cauzate de cozile la plata taxei…

- In spațiul Europei de Est, simțamintele popoarelor fața de “marele vecin de la Rasarit” sunt imparțite. In ciuda unor momente și chiar confruntari tensionate, cehii n-au o parere chiar așa rea despre ruși. Polonezii, in schimb, ii privesc ca pe niște inamici seculari. In Balcani, situația este la fel…

- Traficul este restricționat pe Autostrada A2 București – Constanța din cauza unui accident care s-a produs in județul Calarași. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- A fost pelerinaj, duminica, la Voluntari, langa Bucuresti. Mii de credinciosi au mers pentru a se ruga la Biserica Sfanta Parascheva, unde a fost adusa, din Grecia, racla cu Braul Maicii Domnului. Oamenii spun ca braul este facator de minuni și vindecator de boli. Au venit credinciosi din toata tara…