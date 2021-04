Românii au contractat, prin intermediul brokerilor, 13.000 de credite, în valoare de 400 milioane euro în 2020 In 2020, romanii au accesat cu ajutorul brokerilor de credite peste 13.000 de imprumuturi in valoare de peste 400 milioane de euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul 2019, potrivit datelor detinute de brokerul AVBS Credit, membru al Asociației Romane a Brokerilor de Credite. „Piata de brokeraj bancar se afla pe un trend ascendent, inregistrandu-se cresteri in valori de aproximativ 30%, iar printre investitiile preferate de romanii care au accesat un credit bancar in 2020 se regasesc proprietatile imobiliare, autoturismele, electrocasnicele mari si obiectele de mobilier. Multi dintre romanii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

