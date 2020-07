Românii au construit cel mai mult din UE, în luna mai. Suntem lideri la creşterea lucrărilor de construcţii în Europa Romanii au construit cel mai mult din UE, in luna mai. Suntem lideri la cresterea lucrarilor de constructii in Europa Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 14,6%, in mai 2020, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, arata datele publicate de Eurostat. Comparativ, în zona euro lucrările de construcţii au consemnat în luna mai un declin anual de 11,9% , în timp ce în UE au înregistrat o scădere de 10,3%. Eurostat precizează că singurele… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut, in plina pandemie, cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din Uniunea Europeana Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 12,2%, in aprilie 2020, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul…

- Romania s-a situat in anul 2018 pe locul al saselea in topul statelor membre UE cu cele mai mari vanzari de pesticide, dupa primii patru producatori agricoli din Uniune (Franta, Spania, Italia, Germania) si Polonia, arata datele publicate miercuri de Eurostat. In perioada 2011-2018, vanzarile de pesticide…

- In februarie 2020, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 0,5% in Zona Euro și cu 0,2% in UE. In martie 2020, comparativ cu martie 2019, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 15,4% in Zona Euro și 13,4% in UE, noteaza ziarul cipriot Dialogos La nivel lunar, in Zona Euro, in martie…

- Eurostat: Romania a avut in martie cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din UE. Majoritatea țarilor raporteaza scaderi masive Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 2,1% in luna martie 2020, comparativ cu luna februarie 2020, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 2,1% in luna martie 2020, comparativ cu luna februarie 2020, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ, in zona euro si la nivelul Uniunii Europene lucrarile…

- Estonia, Letonia și Lituania și-au deschis reciproc granițele vineri la ora 0:00, instituind astfel o bula de libera circulație, cu scopul implicit de a reporni economiile lovite de criza coronavirusului, noteaza BBC.Cetațenii Estoniei, Letoniei și Lituaniei pot de vineri sa se miște liberi intre cele…

- Productia industriala a scazut cu 11,3% in zona euro si cu 10,4% in Uniunea Europeana in martie, comparativ cu luna precedenta, in urma introducerii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus (COVID-19), iar cel mai semnificativ declin s-a inregistrat in Italia, Slovacia, Franta si Romania,…

- Doar 22% dintre bulgari si 23% dintre romani au facut achizitii online in 2019, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2019, campionii achizitiilor online din UE au fost locuitorii din Danemarca (84%),…