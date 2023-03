Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un studiu realizat la nivel global de catre Grand View Research, piața globala de software development a fost estimata la 429,5 miliarde de dolari in 2021, cu un potențial de creștere de 11,7% pana in 2030 și o creștere a nevoii de resursa umana de 22%.In Romania, piața IT a ajuns la 9 miliarde…

- Vanzarile la medicamentele eliberate fara reteta (OTC) au ajuns la 6,7 miliarde de lei (circa 1,4 miliarde de euro) in 2022, in crestere cu 23% fata de anul precedent, potrivit datelor companiei de cercetare de piata Cegedim.

- Masura se aplica din primavara, potrivit unei legi adoptate anul trecut de Parlament si respecta o directiva europeana despre valorificarea deseurilor. Initiatorii actului normativ spun ca noile reglementari reprezinta un ajutor si pentru cei care nu isi permit sa cumpere produse noi. Fața de situația…

- PIB-ul Azerbaidjanului a crescut, in 2022, la un nivel record de 134 de miliarde de manats (aproape 80 de miliarde de dolari), citeaza TASS date facute publice de președintele Ilham Aliyev. Potrivit acestuia, cifra de afaceri din comerțul exterior al țarii a depașit 50 de miliarde de dolari, in timp…

- Locuitorii unui oraș din Apuseni, terorizați de intreruperile dese de curent: Sunt ingrijorați ca li se vor arde aparatele electrice și electrocasnice. Explicațiile autoritaților Locuitorii unui oraș din Apuseni, terorizați de intreruperile dese de curent: Sunt ingrijorați ca li se vor arde aparatele…

- Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 0,7%, iar consumul populatiei a scazut cu 8,8%. Consumul propriu tehnologic in retele si statii a fost de 4,159 miliarde kWh, in scadere cu 251,6 milioane kWh.Exportul de energie electrica a fost de 5,688 miliarde kWh, in crestere cu 691,8 milioane kWh.In…

- Deși romanii au cheltuit mai mulți bani pe produse asigurari anul trecut, deficitul de protecție al acestora in fața accidentelor, imbolnavirilor ori decesului s-a adancit la 620 miliarde de lei (126 miliarde euro), in creștere cu 5,6% fața de 2020, arata o analiza realizata de un grup de experți independenți…

- Companiile de asigurari din Republica Moldova, in noua luni ale anului curent, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane de lei, volum in creștere cu 26,5%, fața de perioada similara a anului trecut.