Românii au cheltuit cu 12% mai mult pentru mobilier "Made in Romania", în starea de urgenţă (studiu) Vanzarile online ale colectiei de mobilier fabricat in Romania au crescut de sapte ori in perioada starii de urgenta, comparativ cu anul 2019, iar romanii au cheltuit, in medie, cu 12% mai mult raportat la perioada de referinta, arata rezultatele unui studiu de specialitate, realizat de catre un producator autohton de mobila. Conform studiului Mobexpert, cautarile romanilor pe Google pentru amenajarea terasei au crescut cu 53% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar cele pentru amenajarea balconului s-au majorat cu 51%. In acelasi timp, s-a observat o crestere si in interesul pentru amenajarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

