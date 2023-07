Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea populației de a-și permite o masa adecvata este un alt indicator privind calitatea vieții la care Romania se situeaza pe una din cele mai proaste poziții din Uniunea Europeana.Trebuie amintit faptul ca in țara noastra de inregistreaza cea mai mare pondere din UE a persoanelor expuse…

- La 16 ani de la intrarea in UE, Romania a reușit ”performanța” de a se clasa pe primul loc in ceea ce privește gradul de saracie a populației. La nivel general, 34,4% dintre romani și 36% dintre cei care au cel puțin un copil in intreținere se afla in risc de saracie, potrivit Eurostat. In […] The post…

- Peste 34% dintre romani erau expusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere inregistrata in randul tarilor membre ale Uniunii Europene in anul 2022, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.Potrivit oficiului european de statistica,…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati - in educatie sau formare, asa-numitii NEET - in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai…

- Intre 2019 și 2021, procentul de copii la risc de saracie și excluziune sociala a crescut in țara noastra cu peste doua procente: de la 39,1% la 41,5%, conform unui raport al organizației Salvați Copiii. Continuam sa avem o situație unica in Europa: aproape jumatate (45%) dintre mamele din UE cu varsta…

- Romania este campioana europeana in clasamentul creșterii prețurilor la energie electrica, in anul 2022, cu + 112% fața de 2021, potrivit datelor oferite de Eurostat. La proba de gaz, competiția a fost și mai dura. Deși Marcel Ciolacu a plafonat cat mai sus metrul cub, țara noastra s-a clasat a doua,…

- Romania are cel mai mare procent din Uniunea Europeana (UE) de copii din familii cu un nivel slab de educație (cel mult gimnaziul absolvit de catre unul dintre parinți) care se confrunta cu deprivari materiale, potrivit Eurostat.