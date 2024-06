Stiri pe aceeasi tema

- Trei rapoarte publicate in luna iunie 2024 de Federația Europeana a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA), organizație din care face parte și Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), arata ca persista disparitați importante intre cetațenii Europei, cu privire…

- Dacia a atins pragul de 1.000.000 de vehicule cu motorizare mixta, benzina și GPL, produse incepand din anul 2012. Dacia este in prezent liderul necontestat al pieței GPL la nivel european, fiind singurul constructor care propune, sub emblema ECO-G, motorizari cu carburație mixta benzina și GPL pe ansamblul…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost anul trecut de 36,1 ore, in medie, potrivit datelor publicate de Eurostat. Astfel, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel cel mai mare numar…

- Annaliese Dragan, singura reprezentanta a Romaniei in concursul de gimnastica ritmica de la Jocurile Olimpice 2024, s-a calificat, vineri, in finala de la individual compus a Campionatelor Europene de la Gimnastica ritmica, Annaliese Dragan, care ocupa locul 22 dupa calificarile la primele doua obiecte…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat unul din cele cele mai mari evenimente de business din sistemul cameral romanesc și european, cu participarea a 7 țari: Turcia, Germania, Italia, Polonia, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Romania. Derulat sub motto-ul „Sa conectam Europa prin…

- ”Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a emis, in acest sens, ordinul ministrului afacerilor externe nr. 868/2024 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 434 / 10 mai 2024, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (9) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea…

- In perioada 5-10 mai, in Leipzig (Germania) are loc Campionatul European de Fotbal al Primarilor, la care vor participa echipele naționale de fotbal ale primarilor din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Tirol și Ucraina. Romania se afla in grupa…

- Sala Polivalenta din comuna Dumbravița din județul Timiș va gazdui, in acest sfarșit de saptamana, a IV-a ediție a turneului internațional de tenis de masa „Dumbravița Championships Trophy”. La evenimentul sportiv de inalta ținuta vor participa sportivi de la cluburi de prestigiu din Italia, Austria,…