Românii au acces la doar 17% din medicamentele aprobate la nivel european Trei rapoarte publicate in luna iunie 2024 de Federația Europeana a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA), organizație din care face parte și Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), arata ca persista disparitați importante intre cetațenii Europei, cu privire la numarul de medicamente noi disponibile și timpul necesar pacienților din diverse țari ale Europei pentru a beneficia de noi medicamente. Romania se situeaza din nou pe locuri codașe. In intreaga regiune, rata medie de disponibilitate a medicamentelor este de 43%, cu o disponibilitate de 88% in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

