Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cheltuie pe hrana in jur de 40% din venituri, insa aproape jumatate ajunge direct la gunoi. Fiecare locuitor arunca, anual, 129 kg de alimente, din care circa un sfert reprezinta mancarea gatita, insa, și fructele sau legumele au o pondere importanta. Aurel Simion, secretar de stat in Ministerul…

- Aproximativ 2,55 milioane de tone de hrana se arunca in fiecare an in Romania, cea mai mare pondere fiind de mancare gatita, fructe si legume, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Aurel Simion, secretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

- Alimentele se scumpesc de la o luna la alta, dar nici macar de teama preturilor mari romanii nu devin mai chibzuiti. Risipa de mancare se face si in restaurante sau in marile magazine. In astfel de situatii, pentru a nu irosi produsele care se apropie de expirare, bancile de alimente sunt solutiile…

- Românii au subscris, prin cele trei emisiuni Fidelis de septembrie, peste 941 milioane lei. Subscrierea s-a încheiat la ora 13.00. Este vorba despre doua emisiuni în lei pe 1 și 3 ani la dobânzi de 3,25%/an, respectiv 3,75%/an și una în euro pe 5 ani la 1,6%/an. Suma atrasa…

- 5 milioane de familii din Romania ar urma sa primeasca, din noiembrie, un ajutor din partea statului, ca sa iși achite facturile la energie. Un sprijin de care mulți vor avea nevoie, mai ales ca specialiștii din domeniu, spun ca facturile vor exploda in iarna. Reducerea se va face diferențiat, in funcție…

- Ministerul sanatații a anunțat ca vor fi disponibile vouchere de 100 de lei pentru toți romanii care aleg sa se vaccineze. Tichetele ar putea fi disponibile incepand din luna octombrie, pentru toți cei care au schema completa de vaccinare și s-au imunizat de la data de 31 august.

- Afacerile cu gunoaie, in special cu cele importate, au ajuns sa reprezinte un business foarte profitabil, estimat la aproape jumatate de miliard de euro. De la materiale plastice, cauciucuri, metale, substanțe chimice, resturi de la șantiere de construcție la haine, incalțaminte și alte produse second-hand,…

- Ministerul Economiei intenționeaza sa organizeze in octombrie prima extragere la loteria organizata pentru persoanele care s-au vaccinat cu schema completa. Fondul de premiere este in valoare de 15 milioane de lei. In ceea ce privește loteria de vaccinare, impactul bugetar este de 15.000.000 de lei,…