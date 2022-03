Stiri pe aceeasi tema

- Romanii arestați in Danemarca dupa ce bebelușul lor a ajuns la spital au fost eliberați, a anunțat marți Gabriela Firea, ministrul Familiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Femeile aflate in situații de risc și care devin mame incepand cu anul acesta vor putea beneficia de un ajutor in valoare de 2.000 de lei, in cadrul unui program cu o valoare de 12 milioane de euro, din fonduri europene, a anunțat ministrul Familiei, Gabriela Firea. ” Nu se ofera direct bani, pe care…

- La casele de schimb valutar se sta la coada pe liste de așteptare, aproape la fel ca la benzinarii, miercuri, sau ca la Pașapoarte, unde MAI a anunțat ca s-au inregistrat solicitari de eliberare a documentelor de calatorie cu peste 400% mai mari ca in alte saptamani, pana la izbucnirea razboiului din…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, sambata, ca au fost pregatite pentru cazarea refugiaților din Ucraina toate taberele pentru tineret din județele de la granița cu Ucraina și Republica Moldova. Peste 600 de locuri sunt disponibile in șapte centre de agrement. “Ucrainenii care vin in Romania…

- Ministerul Familiei va solicita, luni, aducerea in tara a bebelusului internat in Danemarca, atunci cand starea de sanatate va permite acest lucru, a anuntat ministrul Gabriela Firea, care susține ca „mentinerea in familia extinsa a unui copil este o optiune mai buna decat plasarea intr-o institutie…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 7 februarie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 4,50%, 5% si 5,35%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, anunta Ministerul de Finante. Titlurile de stat pot fi cumparate:…

- Un copil in varsta de sase ani dintr-o comuna damboviteana a murit luni, dupa ce cainele familiei l-a muscat de gat. Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa. Potrivit Politiei judeteane Dambovita, tragedia a avut loc luni dimineata, in jurul orei 9.00, in localitatea…

- Au inceput audierile in cazul tragicului accident in care doua fetițe au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un polițist de la Secția 5 de Poliție din Capitala. La audieri, martorii au facut și ei marturii șocante, a dezvaluit, sambata, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. “Ancheta se desfașoara…